Росіяни атакували Нікополь двома дронами-камікадзе: є загибла та постраждалий

Російська армія сьогодні вдень, 10 листопада, атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Після обіду ворог ударив по Нікополю двома дронами-камікадзе», — повідомив він.



За його інформацією, загинула 67-річна жінка. Також 68-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він госпіталізований.



Лисак зазначив, що наслідки атак уточнюються.



Нагадаємо, російські окупанти 10 листопада атакували селище у Херсонській області.