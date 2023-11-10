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В России мать узнала, что ее сын жив спустя девять месяцев после его похорон

10 ноября 2023, 17:12

В России мать узнала, что ее сын жив спустя девять месяцев после его похорон

В декабре прошлого года Светлана Жук из Краснодара похоронила сына, ушедшего на войну с Украиной в составе ЧВК «Вагнер». А в сентябре этого года увидела его живым на видео среди военнослужащих Минобороны РФ. Об этом рассказало издание «Полигон».

Сообщается, что в Минобороны России Светлане подтвердили, что мужчина заключил с ними контракт, но связаться с сыном ей не удалось. Также как и выяснить, кого же она на самом деле похоронила. 

Издание отмечает, что с 2016 года Леонид Жук отбывал наказание в ИК-5 Апшеронска Краснодарского края по статье за убийство, совершенное группой лиц. Ему присудили 19 лет колонии. 25 сентября Леонид подписал контракт с ЧВК «Вагнер». 

«Он позвонил, сказал, что пойдет воевать, я просила дождаться нашего свидания в декабре и там все решить вместе, но он сказал, что уже подписал контракт и их сегодня же забирают», – рассказала журналистам Светлана Жук. «Насколько мне известно, он пошел в «Вагнер», чтобы скостить срок», – добавляет приятель Леонида Александр.

1 декабря представители ЧВК «Вагнер» сообщили Светлане, что ее сын погиб 10 ноября при взятии Бахмута.

«Я спрашивала, как они поняли, что это тело именно моего сына. Мне ответили, что перед отправкой на СВО у них берут ДНК, потом сравнивают. Сказали, что тело находится в морге в Ростове. Я хотела сама туда приехать, одеть сына как следует перед захоронением, но они не позволили. Сказали, что сами оденут и привезут. Гроб вскрывать тоже запретили, так как внешне все нелицеприятно, запах страшный и не положено. 4 декабря тело доставили в Краснодарский край, гроб я не раскрывала», – говорит Светлана. 

Спустя 9 месяцев, 12 сентября 2023 года, Светлана листала ленту новостей и увидела своего сына на видео в Telegram-канале «НЕ ЖДИ меня из Украины». На записи 10 солдат 1008 мотострелкового полка перечисляют проблемы, с которыми столкнулись на службе, и просят принять меры для их разрешения. 

По словам Светланы, она тут же побежала в военкомат, но не получила ответа. Затем направила ряд обращений в военную прокуратуру, Следственный комитет, Минобороны РФ, а также на имя министра обороны Сергея Шойгу и президента Владимира Путина.

«Мне не пришло ни одного письменного ответа, но был звонок из Минобороны. Сказали, что получили мое обращение и, что в декабре Леня подписал с ними контракт на год. Еще сказали, что до этого он лежал в госпитале с контузией. Думаю, что из-за контузии он мог забыть мой номер, поэтому и не звонит», – рассказывает Светлана. 

«Сослуживец Лени, с которым они вместе уходили из колонии, уже вернулся и рассказал, что никакое ДНК у них не брали. И что при выполнении очередного задания их с Леней разделили, а потом сказали, что Леню убило. Правда тело его не нашли, только каску и бронежилет, – передает Светлана рассказ сослуживца сына. – Где мой сын я не знаю, кого я похоронила я не знаю. Где-то чья-то мать ищет своего ребенка, а он похоронен чужими людьми на чужой земле».

Так и не дождавшись письменного ответа от властей Светлана направила повторные обращения с требованием провести эксгумацию и взять ДНК на установление родства с захороненным телом.

«Если Светлана сама решит эксгумировать тело, это будет ст. 244 статья УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», – сказал помощник депутата МГД и бывший сотрудник полиции Николай Королев. 

«Среди оснований для перезахоронения есть установление личности покойного. Ей надо не электронные обращения отправлять, а прийти ногами и написать заявление», — добавил он. 

По его словам, подобных случаев в России много: «В Тверской области недавно был случай, когда прислали тело не того военнослужащего. В семье убедились, что это не их родственник, а администрация им сказала «признавайте, иначе денег неполучите». 

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