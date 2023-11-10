Канада вводит новые санкции против российских пропагандистов

Канада 10 ноября ввела новые санкции против девяти человек и шести компаний из России. Все они задействованы в распространении русской пропаганды.



Об этом сообщили в МИДе страны.



В список ограничений попали:

канал РЕН-ТВ;

онлайн-медиа Russia Beyond;

Центр социально-консервативной политики;

Институт государства и права Российской Академии наук (РАН);

газета «Известия»;

«Парламентская газета».

В июле 2022 года Канада ввела санкции против российского Роскомнадзора, а также ряда российских медиа, в том числе Первого канала, НТВ, ВГТРК и каналов Россия 1 и Россия 24 и новостных агентств ТАСС, RT, Sputnik, Regnum.



Напомним, 16 медиасервисов внес Национальный совет в Перечень аудиовизуальных медиа-сервисов по заказу и провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора.