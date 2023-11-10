Канада запроваджує нові санкції проти російських пропагандистів

Канада 10 листопада ввела нові санкції проти дев'яти осіб та шести компаній із Росії. Усі вони задіяні у поширенні російської пропаганди.



Про це повідомили у МЗС країни.



До списку обмежень потрапили:

канал РЕН-ТВ;

онлайн медіа Russia Beyond;

Центр соціально-консервативної політики;

Інститут держави та права Російської Академії наук (РАН);

газета «Известия»;

"Парламентська газета".

У липні 2022 року Канада ввела санкції проти російського Роскомнагляду, а також низки російських медіа, у тому числі Першого каналу, НТВ, ВГТРК і каналів Росія 1 і Росія 24 та агентств новин ТАСС, RT, Sputnik, Regnum.



Нагадаємо, 16 медіасервісів внесла Національна рада до Переліку аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення та провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора.