Нацсовет запретил трансляции еще 16 медиасервисам, связанным с РФ. Список

16 медиасервисов внес Национальный совет в Перечень аудиовизуальных медиа-сервисов по заказу и провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора.
Об этом говорится на сайте Нацсовета.
В частности, под запрет попали такие медиасервисы:
24ТВ (24TV)
Амедиатека (Amediateka)
Baskino
Filmix
HD REZKA
KINOGO
Kinokrad
Kinotochka
KinoZapas
Kion
Viju
ГидОнлайн
Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
Смотрёшка (Smotreshka)
Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)
Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Медиарегулятор определил ряд причин, послуживших основанием для таких решений. Это направленность аудиовизуального медиа-сервиса на территорию и аудиторию государства-агрессора, использование как языка интерфейса по умолчанию государственного языка государства-агрессора, размещение рекламы, направленной на аудиторию государства-агрессора.
Напомним, Кабмин 9 ноября назначил исполняющим обязанности министра молодежи и спорта заместителя министра Бедного Матвея Викторовича.