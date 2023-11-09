Нацсовет запретил трансляции еще 16 медиасервисам, связанным с РФ. Список

16 медиасервисов внес Национальный совет в Перечень аудиовизуальных медиа-сервисов по заказу и провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора.



Об этом говорится на сайте Нацсовета.



В частности, под запрет попали такие медиасервисы:



24ТВ (24TV)



Амедиатека (Amediateka)



Baskino



Filmix



HD REZKA



KINOGO



Kinokrad



Kinotochka



KinoZapas



Kion



Viju



ГидОнлайн



Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)



Смотрёшка (Smotreshka)



Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)



Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Медиарегулятор определил ряд причин, послуживших основанием для таких решений. Это направленность аудиовизуального медиа-сервиса на территорию и аудиторию государства-агрессора, использование как языка интерфейса по умолчанию государственного языка государства-агрессора, размещение рекламы, направленной на аудиторию государства-агрессора.



Напомним, Кабмин 9 ноября назначил исполняющим обязанности министра молодежи и спорта заместителя министра Бедного Матвея Викторовича.