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Встречу в формате «Рамштайн» проведут в середине ноября – Пентагон

10 ноября 2023, 22:41

Встречу в формате «Рамштайн» проведут в середине ноября – Пентагон

В Министерстве обороны США анонсировали 17-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«В середине ноября у нас будет еще одна контактная группа по обороне Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину в том, что ей нужно в этой борьбе», – отметила Сабрина Сингх.

Также она подчеркнула, что американская сторона продолжит поставлять Украине военную помощь, однако размер пакетов будет уменьшен.

«Мы просим Конгресс принять дополнительный запрос, который направил Президент Джо Байден, чтобы мы могли продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя», — добавила представитель Пентагона.

16-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоялась 11 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В заседании приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, главы Минобороны и военные чиновники из почти 50 стран.

Напомним, 10 ноября Литва передала Украине ракетные пусковые установки NASAMS и необходимое оборудование.

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