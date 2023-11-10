Литва передала Украине установки NASAMS

Установка NASAMS. Фото: Министерство обороны Литвы

Литва передала Украине ракетные пусковые установки NASAMS и необходимое оборудование.



Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы.



«Закупленные Литвой системы запуска ракет NASAMS будут интегрированы в подразделения украинской армии, таким образом дополняя и расширяя оперативные возможности систем NASAMS, переданных Норвегией и США. Наша поддержка остается важным фактором обороны Украины. Мы слышим потребности Украины, призываем наших союзников также их услышать», – заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.



Как сообщили в ведомстве, вместе с пусковыми установками NASAMS Литва также передала высококлассные транспортные средства, необходимые экипажам NASAMS. Значительный вклад в этот пакет поддержки Литвы внесло Министерство обороны Норвегии, дополнительно передавшего Украине вспомогательное оборудование для систем запуска ракет NASAMS и центров управления огнем.



Помощь Украине доставляла литовская армия.Общая стоимость военной помощи Литвы в Украине составляет около полумиллиарда евро.



Напомним, Андрей Ермак предположил, что война может окончиться внезапно.