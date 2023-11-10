Зустріч у форматі «Рамштайн» проведуть в середині листопада — Пентагон

У Міністерстві оборони США анонсували 17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».



Про це заявила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.



«У середині листопада в нас буде ще одна контактна група з питань оборони України. Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їй потрібно в цій боротьбі», — зазначила Сабріна Сінгх.



Також вона наголосила, що американська сторона продовжить постачати Україні військову допомогу, проте розмір пакетів буде зменшено.



«Ми просимо Конгрес прийняти додатковий запит, який надіслав Президент Джо Байден, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою», — додала речниця Пентагону.



16-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбулася 11 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. У засіданні взяли участь Президент України Володимир Зеленський, очільники Міноборони та військові посадовці з майже 50 країн.



Нагадаємо, 10 листопада Литва передала Україні ракетні пускові установки NASAMS і необхідне обладнання.