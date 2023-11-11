Взрывы в Киеве были связаны с ракетной атакой россиян — Юрий Игнат

Утренние взрывы в Киеве — это работа ПВО после того, как Россия атаковала баллистикой. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

«По предварительной информации, это все же была баллистика. В Киеве прогремели взрывы. Была работа ПВО, отработала ПВО Киева по баллистике...», — заявил Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона в субботу утром.

Как сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко, «примерно в 8:00 в сторону города была запущена баллистическая воздушная цель, по предварительным данным типа «Искандер». В Киев ракета не долетела, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете к столице. По предварительной информации — разрушений и пострадавших нет».

Оперативные данные уточняются.

Напомним, с 19:00 10 ноября по 03:00 11 ноября 2023 года противник атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами различных типов, силами ПВО сбито 19 «Шахедов».