Вибухи у Києві були пов'язані з ракетною атакою росіян — Юрій Ігнат

Ранкові вибухи у Києві — це робота ППО після того, як Росія атакувала балістикою. Про це повідомив представник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«За попередньою інформацією, це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи. Була робота ППО, відпрацювала ППО Києва з балістики...», — заявив Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону у суботу вранці.

Як повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко, «приблизно о 8:00 у бік міста було запущено балістичну повітряну мету, за попередніми даними типу «Іскандер». До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці. За попередньою інформацією, руйнувань і постраждалих немає».

Оперативні дані уточнюються.

Нагадаємо, з 19:00 10 листопада до 03:00 11 листопада 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА і кількома ракетами різних типів, силами ППО збито 19 «Шахедів».