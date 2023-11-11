Стали известны подробности утренней атаки на Киевщину

Последствия ракетной атаки на Киевщину сегодня утром. Фото: МВД

Россияне утром 11 ноября запустили баллистическую ракету «Искандер» по Киеву. Ее сбили на подлете к столице. Вместе с тем в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Об этом сообщили КГВА и Киевская ОВА.

По данным городской военной администрации, примерно в 8:00 в сторону Киева была запущена баллистическая воздушная цель. В Киев ракета не долетела, она была уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны. Разрушений и пострадавших нет.

По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, сейчас выясняют тип ракеты, которую оккупанты выпустили в сторону столицы. Это могла быть баллистическая ракета «Искандер-М» или управляемая зенитная С-400. Он заявил, что цель уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot.

«Хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК Patriot за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отражал атаку «шахедов» в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований Восток, Юг и Центр», — отметил Олещук.

Сегодняшняя ракетная атака на Киев стала первой за последние 52 дня.

Как сообщает Киевская ОВА, в одном из районов Киевской области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Однако взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов. В частности, кровли и окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий.

МВД показало фото последствий российской атаки на Киевщину.

Напомним, утром 11 ноября россияне атаковали столицу, выпустив в сторону Киева баллистику. Сработала противовоздушная оборона.