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Стали відомі подробиці ранкової атаки на Київщину

11 листопада 2023, 13:35

Стали відомі подробиці ранкової атаки на Київщину

Наслідки ракетної атаки на Київщину сьогодні вранці. Фото: МВС Наслідки ракетної атаки на Київщину сьогодні вранці. Фото: МВС

Росіяни вранці 11 листопада запустили балістичну ракету «Іскандер» по Києву. Її збили на підльоті до столиці. Водночас, в одному з районів області дві ракети потрапили в поле між двома населеними пунктами. Про це повідомили КМВА та Київська ОВА .

За даними міської військової адміністрації, приблизно о 8:00 у бік Києва було запущено балістичну повітряну мету. До Києва ракета не долетіла, вона була знищена силами та засобами протиповітряної оборони. Руйнувань та постраждалих немає.

За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, зараз з'ясовують тип ракети, яку окупанти випустили у бік столиці. Це могла бути балістична ракета Іскандер-М або керована зенітна С-400. Він заявив, що ціль знищив зенітно-ракетний комплекс Patriot.

«Хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК Patriot за миттєву реакцію при захисті столиці та всім, хто відбивав атаку «шахедів» у ніч на 11 листопада 2023 року в зонах відповідальності повітряних командувань Схід, Південь і Центр», — зазначив Олещук.

Сьогоднішня ракетна атака на Київ стала першою за останні 52 дні.

Як повідомляє Київська ОВА, в одному з районів Київської області дві ракети потрапили у поле між двома населеними пунктами. Попадань до об'єктів критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Проте вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі та вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного із приватних підприємств.

МВС показало фото наслідків російської атаки на Київщину.

Нагадаємо, вранці 11 листопада росіяни атакували столицю, випустивши у бік Києва балістику. Спрацювала протиповітряна оборона.

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