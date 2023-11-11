Украинские разведчики причастны к взрыву на железной дороге в России — СМИ

Украинская разведка имеет отношение к подрыву железной дороги в Рязанской области России. Фото: Mash

Главное управление разведки Минобороны Украины причастно к взрывам на железной дороге в Рязанской области. Об этом сообщил «24 канал», ссылаясь на свои источники в ведомстве.

Отмечается, что сход грузового поезда возле российской авиабазы Дягилево произошел в рамках операции Главного управления разведки Украины.

Источники «24 канала» подтвердили, что повреждены 19 вагонов. Несмотря на то, что сначала пресс-служба Московской железной дороги заявляла о сходе 7-ми вагонов, которые якобы перевозили минеральные удобрения.

«Цель — усложнить военную логистику российских войск в этом районе», — рассказали инсайдеры издания.

Вместе с этим, они добавили, что жертв среди гражданского населения региона нет.

Пресс-служба ГУР МОУ на момент публикации материала официально не комментировала свою возможную причастность к диверсии в Рязанской области.

Тем временем российские СМИ передают, что в регионе объявлен план «Перехват».

«По нашей информации, после схода грузового склада полиция разыскивает в городе возможных организаторов. Территория рядом с местом ЧП оцеплена, саперы обследуют пути на возможное наличие СВУ в других местах», — отмечают местные журналисты.

Напомним, ночью на Котовском пороховом заводе в российском Тамбове произошел пожар. Местные жители в соцсетях писали, что перед этим слышали взрыв. Кроме того, Минообороны РФ заявило, что этим вечером средствами ПВО «два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей».