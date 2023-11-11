Українські розвідники причетні до вибуху на залізниці у Росії — ЗМІ

Українська розвідка має відношення до підриву залізниці у Рязанській області Росії. Фото: Mash

Головне управління розвідки Міноборони України причетне до вибухів на залізниці у Рязанської області. Про це повідомив «24 канал», посилаючись на свої джерела у відомстві.

Повідомляється, що сход вантажного поїзда біля російської авіабази Дягілєво відбувся в рамках операції Головного управління розвідки України.

Джерела «24 канали» підтвердили, що пошкоджено 19 вагонів. Незважаючи на те, що спочатку пресслужба Московської залізниці заявляла про сходження 7 вагонів, які нібито перевозили мінеральні добрива.

«Мета — ускладнити військову логістику російських військ у цьому районі», — розповіли інсайдери видання.

Водночас вони додали, що жертв серед цивільного населення регіону немає.

Пресслужба ГУР МОУ на момент публікації матеріалу офіційно не коментувала свою можливу причетність до диверсії у Рязанській області.

Тим часом російські ЗМІ передають, що у регіоні оголошено план «Перехоплення».

«За нашою інформацією, після сходження вантажного складу поліція розшукує у місті можливих організаторів. Територія поряд із місцем НП оточена, сапери обстежують шляхи на можливу наявність СВУ в інших місцях», — наголошують місцеві журналісти.

Нагадаємо, вночі на Котовському пороховому заводі у російському Тамбові сталася пожежа. Місцеві жителі у соцмережах писали, що перед цим чули вибух. Крім того, Мінооборони РФ заявило, що цього вечора засобами ППО «два українські безпілотні літальні апарати перехоплені над територією Смоленської та Московської областей».