Оккупанты обстреляли Херсон, погиб мужчина

Утром 12 ноября оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона.



Об этом сообщает Херсонская ОВА



Из-за обстрела в собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть.



Жена погибшего госпитализирована. У 64-летней женщины взрывная закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга. Состояние – средней тяжести. Врачи оказывают ей необходимую помощь.



Напомним, в ночь на 12 ноября оккупанты атаковали юг Украины, применив одновременно баллистику, предположительно «Искандер-М», и управляемые авиационные ракеты типа Х-59.