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Окупанти обстріляли Херсон, загинув чоловік

12 листопада 2023, 10:19

Окупанти обстріляли Херсон, загинув чоловік

Зранку 12 листопада окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Через обстріл на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, несумісну з життям. Медики, які приїхали на місце, лише констатували смерть. 

Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан – середньої важкості. Лікарі надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 12 листопада окупанти атакували південь України, застосувавши одночасно балістику, імовірно «Іскандер-М», і керовані авіаційні ракети типу Х-59.

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