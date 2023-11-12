Окупанти обстріляли Херсон, загинув чоловік

Зранку 12 листопада окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Через обстріл на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, несумісну з життям. Медики, які приїхали на місце, лише констатували смерть.
Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан – середньої важкості. Лікарі надають їй необхідну допомогу.
Нагадаємо, у ніч на 12 листопада окупанти атакували південь України, застосувавши одночасно балістику, імовірно «Іскандер-М», і керовані авіаційні ракети типу Х-59.