«Запах болота»: в «ДНР» объяснили, почему «вонючую» воду можно пить

В Донецке объяснили, что неприятный запах воды из-под крана соответствует «временному регламенту», который был недавно утвержден.



Об этом в эфире местного пророссийского телеканала «Юнион» заявил Сергей Мокрый — главный инженер созданного «ДНР» предприятия-клона «Вода Донбасса».



«Раньше источник воды для Донецка фактически был один — река Северский Донец. Она имеет свой химический состав, свою гидробионику. Под нее был разработан регламент, которые сперва убирает гидробионику, очищает ее, осаждает, там целый технологический процесс на фильтровальной станции. Сейчас мы используем множество разных источников, у каждого состав разный. Вода идет смешанная. Поэтому был разработан временный регламент… Запахи не превышают одного балла, хотя допускается до трех» — объяснил Мокрый.



Напомним, в захваченных городах Донецкой области начали взимать плату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, хотя краны во многих домах по-прежнему пусты.