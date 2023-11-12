«Запах болота»: у «ДНР» пояснили, чому «смердючу» воду можна пити

У Донецьку пояснили, що неприємний запах води з-під крана відповідає «тимчасовому регламенту», який нещодавно затвердили.



Про це в ефірі місцевого проросійського телеканалу «Юніон» заявив Сергій Мокрий - головний інженер створеного «ДНР» підприємства-клону «Вода Донбасу».



«Раніше джерело води для Донецька фактично було одне – річка Сіверський Донець. Вона має свій хімічний склад, свою гідробіоніку. Під неї був розроблений регламент, який спочатку прибирає гідробіоніку, очищає її, тримає в осаді, там цілий технологічний процес на фільтрувальній станції. Зараз ми використовуємо багато різних джерел, у кожного склад різний. Вода йде змішана. Тому було розроблено тимчасовий регламент… Запахи не перевищують одного бала, хоча допускається до трьох», — пояснив Мокрий.



Нагадаємо, у захоплених містах Донецької області почали стягувати плату за послуги холодного водопостачання та водовідведення, хоча крани у багатьох будинках, як і раніше, порожні.