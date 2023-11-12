Стоит более полутора миллионов гривен: «Азовцы» уничтожили дорогостоящее оборудование оккупантов

Разведка бригады "Азов" НГУ обнаружила и уничтожила оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М".



Об этом сообщили на официальном канале бригады специального назначения НГУ "Азов" в телеграмме.



В результате удачной атаки FPV-дронами азовцы поразили комплекс и лишили врага возможности собирать информацию о перемещении, технике и личном составе Сил обороны Украины. Вероятно, комплекс был расположен вблизи Лисичанска.



Стоимость комплекса превышает 50 тысяч долларов.



Напомним, Украина расследует факты принудительной депортации более 19 тысяч детей.