Украина расследует факты принудительной депортации более 19 тысяч детей

Более 19 тысяч украинских детей незаконно вывезли в Россию, тысячи гражданских незаконно удерживают в РФ и на оккупированных территориях.



Об этом 12 ноября генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал во время панельной дискуссии с Исполнительным директором Международной ассоциации юристов Марком Эллисом на ежегодной конференции IBA.



По его словам, Украина призывает к созданию международного механизма для возвращения детей и гражданских удерживаемых домой. Роль юристов в этом решающая.



«Когда я говорю с политиками, все они это поддерживают: «Мы должны вернуть ваших детей домой. Нам нужно уволить всех гражданских удерживаемых. Но мы не знаем, что делать, как это сделать». Наша обязанность перед этими людьми — помочь политикам создать механизмы, которые были бы эффективны и работали. И наши дети, наши мирные люди вернулись домой», — сказал Костин.



Напомним, в Мелитополе подорвали штаб оккупантов, погибли офицеры Росгвардии.