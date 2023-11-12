Коштує понад півтора мільйони гривень: «Азовці» знищили дороговартісне обладнання окупантів

Розвідка бригади «Азов» НГУ виявила та знищила оптико-електронний комплекс спостереження «Іронія-М».



Про це повідомили на офіційному каналі бригади спеціального призначення НГУ «Азов» у телеграмі.



В результаті вдалої атаки FPV-дронами азовці уразили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України. Ймовірно, комплекс був розташований поблизу Лисичанська.



Вартість комплексу перевищує 50 тисяч доларів.



Нагадаємо, Україна розслідує факти примусової депортації понад 19 тисяч дітей.

