Очередная попытка окружить Авдеевку: россияне теряют технику и живую силу

За прошедшие сутки возле Авдеевки российские оккупанты при поддержке с воздуха продолжили попытки окружить город, теряя при этом свою технику и живую силу. Про очередную попытку прорваться к Авдеевке рассказали в Генштабе ВСУ.



В Генштабе отметили, что украинские воины обороняют свои позиции, нанося врагу большие потери. Наступательные действия противника были безуспешными юго-восточнее Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и Северное (Донецкая область). Силы обороны Украины отразили 17 атак в этом районе.



Напомним, Институт изучения войны сообщал ранее, что российские войска продолжили наступательные операции возле Авдеевки.