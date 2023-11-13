Чергова спроба оточити Авдіївку: росіяни втрачають техніку та живу силу

Минулої доби біля Авдіївки російські окупанти за підтримки з повітря продовжили спроби оточити місто, втрачаючи при цьому свою техніку і живу силу. Про чергову спробу прорватися до Авдіївки розповіли у Генштабі ЗСУ.



У Генеральному штабі зазначили, що українські воїни обороняють свої позиції, завдаючи ворогові значних втрат. Наступальні дії противника були марними на південний схід від Новокалинового, на схід від Новобахмутівки, Авдіївки та Северне (Донецька область). Сили оборони України відбили 17 атак у цьому районі.



Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомляв раніше, що російські війська продовжили наступальні операції біля Авдіївки.