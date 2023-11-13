Ракеты ударили по тыловому Первомайску на оккупированной Луганщине

Ракетный удар был нанесен по городу Первомайск на оккупированной территории Луганской области вчера днем, 12 ноября. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Сергей Калягин и подтверждают местные жители в соцсетях.



«Предположительно, две дальнобойные ракеты западного образца повредили конструкцию не действующих в настоящее время бывших складских помещений. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет», — утверждает Калягин.



Жители Луганщины в соцсетях, комментируя информацию Калягина, писали в группах, что слышали звуки взрыва, а другие — о том, что у них затряслись окна.

Украинский военнослужащий, известный в соцсетях как Артем «Східний», также прокомментировал удар по Первомайску.



«По сообщениям от местных жителей: звук прилетов был относительно новый, а впоследствии в районе механического завода (ПМЗ) виднелся дым. Данный район всегда отмечался дислокацией военной техники и личного состава ВСРФ — точный результат пока неизвестен», — отметил он.



Первомайск считается тыловым городом — от линии фронта до него примерно 50 километров по прямой. Напомним, во временно оккупированном Мариуполе 10 ноября российский правоохранитель получил ранения в результате подрыва авто.