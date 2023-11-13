Ракети вдарили по тиловому Первомайську на окупованій Луганщині

Ракетного удару було завдано по місту Первомайськ на окупованій території Луганської області вчора вдень, 12 листопада. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Сергій Калягін та підтверджують місцеві жителі у соцмережах.



«Ймовірно, дві далекобійні ракети західного зразка пошкодили конструкцію колишніх складських приміщень, що не діють в цей час. Жертв та постраждалих серед мирного населення немає», - стверджує Калягін.



Мешканці Луганщини у соцмережах, коментуючи інформацію Калягіна, писали у групах, що чули звуки вибуху, а інші — про те, що в них затремтіли вікна.

Український військовослужбовець, відомий у соцмережах як Артем «Східний», також прокоментував удар по Первомайську.



«За повідомленнями від місцевих мешканців: звук прильотів був відносно новим, а згодом у районі механічного заводу (ПМЗ) виднівся дим. Цей район завжди наголошувався на дислокації військової техніки та особового складу ВСРФ — точний результат поки невідомий», — зазначив він.



Первомайськ вважається тиловим містом — від лінії фронту до нього приблизно 50 кілометрів прямою.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі 10 листопада російський правоохоронець отримав поранення внаслідок підриву авто.