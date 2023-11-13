Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Ракети вдарили по тиловому Первомайську на окупованій Луганщині

13 листопада 2023, 09:35

Ракети вдарили по тиловому Первомайську на окупованій Луганщині

Ракетного удару було завдано по місту Первомайськ на окупованій території Луганської області вчора вдень, 12 листопада. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Сергій Калягін та підтверджують місцеві жителі у соцмережах.

«Ймовірно, дві далекобійні ракети західного зразка пошкодили конструкцію колишніх складських приміщень, що не діють в цей час. Жертв та постраждалих серед мирного населення немає», - стверджує Калягін.

Мешканці Луганщини у соцмережах, коментуючи інформацію Калягіна, писали у групах, що чули звуки вибуху, а інші — про те, що в них затремтіли вікна.

Український військовослужбовець, відомий у соцмережах як Артем «Східний», також прокоментував удар по Первомайську.

«За повідомленнями від місцевих мешканців: звук прильотів був відносно новим, а згодом у районі механічного заводу (ПМЗ) виднівся дим. Цей район завжди наголошувався на дислокації військової техніки та особового складу ВСРФ — точний результат поки невідомий», — зазначив він.

Первомайськ вважається тиловим містом — від лінії фронту до нього приблизно 50 кілометрів прямою.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі 10 листопада російський правоохоронець отримав поранення внаслідок підриву авто.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Луганська область Первомайськ
Інше
ракетний удар

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 листопада
15:25
«Запах болота»: у «ДНР» пояснили, чому «смердючу» воду можна пити
14:51
У Мелітополі підірвали штаб окупантів, загинули офіцери Росгвардії — ГУР
13:42
Практично весь Донецьк знеструмлений після обстрілу
12:41
Росіяни відправляють колаборантів з Донеччини в Сибір — ЦНС
11:17
На ТОТ Луганщини окупанти встановлюють стаціонарні телефони, але люди не знають номерів — ОВА
16:32
Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ►
11:48
За добу окупанти 13 разів обстріляли Донецьку область, є поранений — Нацполіція
08:25
Російські війська просунулися в районі Авдіївки — ISW
00:02
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 листопада
20:59
Стали відомі імена загиблих від удару по Скадовську російських силовиків
20:38
Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно — ГУР
12:35
У центрі Маріуполя підірвали автомобіль місцевого «поліцейського»
10:50
Через російські обстріли за добу на Донеччині поранено двох людей
08:24
Окупанти знизять зарплати колаборантам — ЦНС
00:38
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 9 листопада
19:20
У «ЛНР» призначили нового «мера» Луганська
19:04
У «ДНР» збираються ліквідувати дев'ять шахт
16:40
До окупованого Джанкою привезли нову партію мобілізованих — АТЕШ
16:36
Росіяни перевіряють телефони місцевих на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя — ЦНС
усі новини
11:24
Вже 81 тиждень. Білорусь знову продовжила навчання з Росією
10:59
Окупанти обстріляли десятки житлових будинків у Донецькій області
10:51
Армія РФ вдарила по Харкову: зафіксовано пошкодження одразу двох розважальних комплексів
10:20
СБУ затримала росіянина, що «полював» на Patriot
09:37
Окупанти атакують, задіявши авіацію та значну частину наземної техніки на Луганщині — ОВА
09:35
Ракети вдарили по тиловому Первомайську на окупованій Луганщині
09:00
Чергова спроба оточити Авдіївку: росіяни втрачають техніку та живу силу
08:37
В Україні на війні загинув доброволець із Грузії
08:07
Під час обстрілу Донецької області троє мешканців отримали поранення
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 листопада
20:43
«Шахтар» програв «Дніпру-1» в УПЛ
20:17
Чисельність працівників «Метінвесту» скоротилася на 90 тисяч людей через війну
16:38
Коштує понад півтора мільйони гривень: «Азовці» знищили дороговартісне обладнання окупантів
16:05
Україна розслідує факти примусової депортації понад 19 тисяч дітей
15:25
«Запах болота»: у «ДНР» пояснили, чому «смердючу» воду можна пити
14:51
У Мелітополі підірвали штаб окупантів, загинули офіцери Росгвардії — ГУР
14:31
Маріупольський краєзнавчий музей хоче вшанувати пам'ять загиблих захисників міста
13:42
Практично весь Донецьк знеструмлений після обстрілу
13:28
Від «Макарова» до «Серни»: в Мінцифри назвали російські кораблі, які потопили морські дрони
12:41
Росіяни відправляють колаборантів з Донеччини в Сибір — ЦНС
усі новини
ВІДЕО
Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ► Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ►
11 листопада, 16:32
Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ► Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ►
09 листопада, 23:12
Фото: Новини Донбасу Стояла на балконі, просила перехожих принести води: як живуть маломобільні пенсіонери Лимана
09 листопада, 21:22
Глава угрупування «ДНР» повернув платню за воду. Фото: Новини Донбасу Угруповання «ДНР» повернуло плату за воду, якої немає у багатьох селах. Пушилін виправдовується
08 листопада, 17:30
Михайло Філіпоненко Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»
08 листопада, 09:40
Наслідки удару по будівлі у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
07 листопада, 16:27
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама