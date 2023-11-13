Корректировщику ударов по ХОГА дали пожизненное

Харьковская ОГА после ракетного удара. Фото: ХОП

К пожизненному заключению приговорен российский агент, который навел ракеты на Харьковскую обласную госадминистрацию (ХОГА) и другие гражданские здания. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.



28 февраля 2022 обвиняемый направил куратору в Москве координаты Харьковской областной государственной администрации. Прокуроры в суде доказали, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию о ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения и опроса местных жителей.

Фото: ХОП

Фото: ХОП

Суд признал гражданина виновным в государственной измене, распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и был приговорен к пожизненному заключению. Напомним, российские военные обстреляли Харьков 12 ноября вечером.





