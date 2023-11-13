Коригувальнику ударів по ХОДА дали довічне

Харківська ОДА після ракетного удару. Фото: ХОП

До довічного ув'язнення засуджено російського агента, який навів ракети на Харківську обласну держадміністрацію (ХОДА) та інші цивільні будівлі. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



28 лютого 2022 року обвинувачений направив куратору в Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Прокурори в суді довели, що чоловік із лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження та опитування місцевих жителів.

Фото: ХОП

Фото: ХОП

Суд визнав громадянина винним у державній зраді, поширенні матеріалів, у яких міститься виправдання збройної агресії РФ проти України та засуджено до довічного ув'язнення. Нагадаємо, російські військові обстріляли Харків 12 листопада увечері.





