Армия РФ ударила по Харькову: зафиксированы повреждения сразу двух развлекательных комплексов

Российские военные обстреляли Харьков 12 ноября вечером. В результате атаки есть повреждения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Вчера вечером, около 19:23, враг нанес ракетный удар, предварительно с ЗКР С300, по Шевченковскому району Харькова», — написал он.



По информации Синегубова, зафиксировано попадание в землю у одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота.



Также есть незначительные повреждения еще в одном развлекательном комплексе. О пострадавших информация не поступала.



Напомним, 8 ноября оккупанты обстреляли село Изюмское Харьковской области. В результате атаки погиб гражданский.