Местные жители Авдеевки находятся в укрытии местного коксохимического завода из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов. Власти не могут уговорить их на эвакуацию. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.



«Пока люди не соглашаются на эвакуацию. Непонятно почему они там сидят. В ближайшие дни будет вторая попытка их уговорить. Я никакого адекватного объяснения от них не услышал», — сказал он.



По словам Барабаша, оккупанты проводят активные действия в том направлении, где расположен завод, хотя от него они еще далеко.



Напомним, за 12 ноября, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего трое жителей Авдеевки были ранены.