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В укритті Авдіївського коксохіму залишаються люди, вони не погоджуються на евакуацію — Барабаш

13 листопада 2023, 13:23

В укритті Авдіївського коксохіму залишаються люди, вони не погоджуються на евакуацію — Барабаш

Місцеві мешканці Авдіївки перебувають в укритті місцевого коксохімічного заводу через постійні обстріли з боку російських окупантів. Влада не може вмовити їх на евакуацію. Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

«Поки люди не погоджуються на евакуацію. Не зрозуміло, чому вони там сидять. Найближчими днями буде друга спроба їх вмовити. Я жодного адекватного пояснення від них не почув», — сказав він.

За словами Барабаша, окупанти проводять активні дії у тому напрямку, де розташований завод, хоча від нього вони ще далеко.

Нагадаємо, за 12 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області, внаслідок чого троє мешканців Авдіївки було поранено.

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