Оккупанты ударили по автомобилю с младенцем внутри

Машина, в которую попал российский снаряд. Фото: Нацполиция

Сегодня, 13 ноября, по дороге на окраине Херсона по машине ударила российская артиллерия. О происшествии написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Через мгновение автомобиль охватило пламя. Пострадали три человека. 36-летняя женщина получила тяжелые травмы, а ее двухмесячная дочь – ранение средней степени тяжести. За жизнь и здоровье обоих сейчас борются врачи», — отметил Прокудин.



Он также добавил, что погиб водитель машины, вероятно, это был 64-летний дедушка ребенка. Его личность устанавливает экспертиза.



Младенца пришлось госпитализировать местным полицейским в Херсонскую больницу. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что у девочки предварительно диагностировали минно-взрывное ранение головы. Состояние ребенка средней тяжести.



«Врачи оказывают необходимую помощь и борются за жизнь ее мамы», — добавил руководитель министерства внутренних дел.



Напомним, 12 ноября вечером, российские военные в очередной раз обстреляли Харьков.