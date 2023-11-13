Окупанти вдарили по автомобілю з немовлям усередині

Машина, до якої потрапив російський снаряд. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 13 листопада, дорогою на околиці Херсона в автомобіль влучила російська артилерія. Про подію написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«За мить автомобіль охопило полум'я. Постраждали троє людей. 36-річна жінка зазнала тяжких травм, а її двомісячна дочка – поранення середнього ступеня тяжкості. За життя та здоров'я обох зараз борються лікарі», - зазначив Прокудін.



Він також додав, що загинув водій машини, ймовірно, це був 64-річний дідусь дитини. Його особу встановлює експертиза.



Немовля довелося госпіталізувати місцевим поліцейським до Херсонської лікарні. Глава МВС Ігор Клименко заявив, що у дівчинки попередньо діагностували мінно-вибухове поранення голови. Стан дитини середньої тяжкості.



«Лікарі надають необхідну допомогу і борються за життя її мами», - додав керівник міністерства внутрішніх справ.



Нагадаємо, 12 листопада ввечері, російські військові вкотре обстріляли Харків.