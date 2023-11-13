Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Венгрия не откажется от блокировки транша военной помощи Евросоюза Украине — Петер Сийярто

13 ноября 2023, 17:57

Венгрия не откажется от блокировки транша военной помощи Евросоюза Украине — Петер Сийярто

Венгрия продолжит блокировать военную помощь Украине в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает The Guardian.

По словам министра, блокировка продержиться до тех пор, пока Украина не предоставит Венгрии гарантий, что больше не будет вносить OTP Bank или другие венгерские компании в международный список спонсоров войны.

По словам Сийярто, сегодня, 13 ноября, во время заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза на него «пытались оказать давление» с целью поддержки выделения 500 млн евро на помощь Украине, но он повторил, что Будапешт не может поддержать инициативу без гарантий от Киева.

Напомним, Венгрия уже несколько месяцев блокирует восьмой транш ЕС для Украины в размере 500 млн евро.

Ранее Будапешт в качестве условия требовал, чтобы Украина исключила OTP Bank из списка спонсоров войны. Но блокировка продолжилась даже после того, как Киев выполнил это условие.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Украина Венгрия Блокирование Помощь ЕС

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:59
На захваченных территориях оккупанты начали «промывать мозги» первоклассникам — ЦНС
16:36
Оккупанты убили двух человек в Торецке: прокуратура начала расследование
15:15
На фронте в армии РФ становится все больше алкоголиков и наркоманов — Британская разведка
13:37
«ДНР»: в оккупированном Донецке травмировался мужчина из-за обстрела
23:04
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 ноября
15:25
«Запах болота»: в «ДНР» объяснили, почему «вонючую» воду можно пить
14:51
В Мелитополе подорвали штаб оккупантов, погибли офицеры Росгвардии — ГУР
13:42
Практически весь Донецк обесточен после обстрела
12:41
Россияне отправляют коллаборантов с Донбасса в Сибирь — ЦНС
11:17
На ВОТ Луганщины оккупанты устанавливают стационарные телефоны, но люди не знают номеров — ОВА
16:32
Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ►
11:48
За сутки оккупанты 13 раз обстреляли Донецкую область, есть раненый — Нацполиция
08:25
Российские войска продвинулись в районе Авдеевки — ISW
00:02
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 ноября
20:59
Стали известны имена погибших от удара по Скадовску российских силовиков
20:38
Пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли ко дну — ГУР
12:35
В центре Мариуполя взорвали автомобиль местного «полицейского»
10:50
Из-за российских обстрелов за сутки на Донетчине ранены два человека
08:24
Оккупанты снизят зарплаты коллаборантам — ЦНС
00:38
Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 ноября
все новости
18:29
Украинская ПВО уничтожила в понедельник пять российских беспилотников
18:22
Долгожительница из Славянска отметила столетний юбилей
17:57
Венгрия не откажется от блокировки транша военной помощи Евросоюза Украине — Петер Сийярто
17:38
В Покровском районе проверили состояние укрытий и пунктов несокрушимости
17:23
20-летний краматорчанин корректировал огонь оккупантов в районе собственного города — его осудили на 8 лет
16:59
На захваченных территориях оккупанты начали «промывать мозги» первоклассникам — ЦНС
16:57
В Донецкой области спасатели вытащили собаку из ямы
16:45
СБУ задержала «Буратино»: действующий нардеп обвиняется в госизмене
16:36
Оккупанты убили двух человек в Торецке: прокуратура начала расследование
16:23
В результате удара по Бериславу есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь
16:12
Великобритания передала новый пакет помощи Украине: что в него вошло
15:55
Две бронированные «скорые» передали на передовую — Федоров
15:49
Бывшего нардепа Илью Киву заочно приговорили к 14 годам заключения
15:48
Президент Украины поздравил Мустафу Джемилева с 80-летием
15:35
США приобрели для Украины 60 зенитных установок Gepard
15:15
Российская армия обстреляла больницу в Херсоне
15:15
На фронте в армии РФ становится все больше алкоголиков и наркоманов — Британская разведка
15:03
Норвегия передаст 84 миллиона евро на гуманитарную помощь Украине
14:20
Оккупанты ударили по автомобилю с младенцем внутри
13:41
Барабаш о ситуации в Авдеевке: оккупанты пытаются окружить город, бросают свои штурмовые отряды
все новости
ВИДЕО
Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ► Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ►
11 ноября, 16:32
Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ► Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ►
09 ноября, 23:12
«Стояла на балконе, просила прохожих принести воды»: как живут маломобильные пенсионеры Лимана «Стояла на балконе, просила прохожих принести воды»: как живут маломобильные пенсионеры Лимана
09 ноября, 21:22
Глава группировки «ДНР» вернул плату за воду. Фото: Новости Донбасса Группировка «ДНР» вернула плату за воду, которой нет во многих селах. Пушилин оправдывается
08 ноября, 17:30
Последствия удара по зданию в Донецке. Кадр из видео В Донецке ВСУ попали по центру подготовки операторов БПЛА
07 ноября, 16:27
Взрывы в Седово. Кадр из видео В Седово горит склад боеприпасов российских войск
05 ноября, 20:45

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама