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Угорщина не відмовиться від блокування траншу військової допомоги від Євросоюзу Україні — Петер Сійярто

13 листопада 2023, 17:57

Угорщина не відмовиться від блокування траншу військової допомоги від Євросоюзу Україні — Петер Сійярто

Угорщина продовжить блокувати військову допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів євро у рамках Європейського фонду миру. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє The Guardian.

За словами міністра, блокування протримається доти, доки Україна не надасть Угорщині гарантій, що більше не вноситиме OTP Bank або інші угорські компанії до міжнародного списку спонсорів війни.

За словами Сійярто, сьогодні, 13 листопада, під час засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу на нього «намагалися чинити тиск» з метою підтримки виділення 500 млн євро на допомогу Україні, але він повторив, що Будапешт не може підтримати ініціативу без гарантій від Києва .

Нагадаємо, Угорщина вже кілька місяців блокує восьмий транш ЄС для України у розмірі 500 млн. євро.

Раніше Будапешт як умову вимагав, щоб Україна виключила OTP Bank зі списку спонсорів війни. Але блокування продовжилося навіть після того, як Київ виконав цю умову.

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