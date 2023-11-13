Украинская ПВО уничтожила в понедельник пять российских беспилотников

Пять российских разведывательных беспилотников уничтожили Силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«Четыре беспилотника уничтожено в Херсонской области и один в Николаевской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди уничтоженных БПЛА три «Мерлин-ВР» и два «Орлан-10».

Напомним, российские оккупационные войска продолжают вести обстрелы домов мирных граждан Донецкой области.