Оккупанты обстреляли десятки жилых домов в Донецкой области

Обстрел домов в Донецкой области. Фото: Игорь Мороз

Российские оккупационные войска продолжают вести обстрелы домов мирных граждан Донецкой области. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



В Марьинской громаде под обстрелами оказалась Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. На утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу — в зоне поражения район АКХЗ.

Обстрел домов в Донецкой области. Фото: Игорь Мороз

На Горловском направлении в Соледарской общине повреждены четыре дома в Никифоровке, обстреляны Раздоловка, Васюковка и Миньковка.



В Часовоярской общине повреждены два частных дома и промышленное здание. В Торецке повреждены шесть домов, админздание и инфраструктурный объект. На Лисичанском направлении повреждены два дома в Северске.

Обстрел домов в Донецкой области. Фото: Игорь Мороз

Напомним, за прошедшие сутки, 12 ноября, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего трое жителей Авдеевки были ранены.