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Южнее Бахмута ВСУ продолжают вести штурмовые действия — Генштаб

13 ноября 2023, 21:12

Южнее Бахмута ВСУ продолжают вести штурмовые действия — Генштаб

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 50 боестолкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в понедельник, 13 ноября.

Отмечается, что в общей сложности войска РФ нанесли два ракетных и 32 авиационных удара, совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении агрессор вел штурмовые действия в районах Синковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где ВСУ отразили шесть атак. На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где украинскими защитниками было отражено 11 атак.

На Авдеевском направлении войска РФ вели безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового, Авдеевки, Пивничного и восточнее Первомайского Донецкой области, где Силами обороны были отбиты восемь атак.

На Марьинском направлении агрессор при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны были отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Работино Запорожской области, где украинскими защитниками были отбиты четыре атаки.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают россиян вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражения шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум пунктам управления, четырем артиллерийским средствам, средству противовоздушной обороны и другим важным целям агрессора, говорится в сообщении.

Напомним, пять российских разведывательных беспилотников уничтожили Силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» в понедельник, 13 ноября.

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