На південь від Бахмута ЗСУ продовжують вести штурмові дії — Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби сталося 50 зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні у понеділок, 13 листопада.

Зазначається, що загалом війська РФ завдали двох ракетних і 32 авіаційних ударів, здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціям українських військ та населеним пунктам.

На Куп'янському напрямку агресор вів штурмові дії в районах Сінківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де ЗСУ відбили шість атак. На Лиманському напрямі окупанти вели безуспішні штурмові дії у районі Новоєгорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українськими захисниками було відбито 11 атак.

На Авдіївському напрямку війська РФ вели безуспішні штурмові дії на південь від Новокалинового, Авдіївки, Північного та на схід від Первомайського Донецької області, де Силами оборони було відбито вісім атак.

На Мар'їнському напрямку агресор за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони було відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії на південь від Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Роботино Запорізької області, де українські захисники відбили чотири атаки.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, виснажують росіян уздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один удар по зенітно-ракетному комплексу супротивника.

Підрозділи ракетних військ завдали поразки шести районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двом пунктам управління, чотирьом артилерійським засобам, засобу протиповітряної оборони та іншим важливим цілям агресора, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, п'ять російських розвідувальних безпілотників знищили Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» у понеділок, 13 листопада.