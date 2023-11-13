Генерал Залужный обсудил с командующим армией США ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. В частности обсудили ситуацию на украинском фронте. Об этом сообщил сегодня главком ВСУ.

Залужный отметил, что во время разговора он подробно рассказал об обстановке на фронте.

«Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая», — подчеркнул он.

Главнокомандующий также пояснил, что несмотря на напряженную ситуацию, Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

«С генералом Брауном также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПлА», — сказал Залужный.

Кроме этого, главнокомандующий ВСУ обсудил с командующим армии США вопросы подготовки украинских военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.

Ранее сообщалось, что, по данным Генштаба, украинские войска отразили 24 атаки противника на Марьинском направлении, наступают на Мелитопольском направлении.