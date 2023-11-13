Генерал Залужний обговорив із командувачем армією США ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів переговори із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Зокрема, обговорили ситуацію на українському фронті. Про це повідомив сьогодні головком ЗСУ.

Залужний зазначив, що під час розмови він докладно розповів про ситуацію на фронті.

«Авдіївський, Куп'янський та Мар'їнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована», — наголосив він.

Головнокомандувач також пояснив, що незважаючи на напружену ситуацію, Збройні сили України продовжують ведення наступальних дій на певних напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

«З генералом Брауном також обговорили наші плани на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Насамперед йдеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПлА», — сказав Залужний.

Крім цього, головнокомандувач ЗСУ обговорив із командувачем армії США питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів.

Раніше повідомлялося, що, за даними Генштабу, українські війська відбили 24 атаки противника на Мар'їнському напрямку, наступають на Мелітопольському напрямку.