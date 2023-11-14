В оккупированном Донецке более полутысячи домов трое суток без отопления

По состоянию на утро 14 ноября более 550 домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка остаются уже три дня без отопления после воскресной аварии в системе энергоснабжения.



Об этом сообщает самопровозглашенный «мэр» Донецка Алексей Кулемзин.



«По информации Государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго“ на 7:00 14 ноября, без электроэнергии оставались 28 котельных (17 — в Киевском и 11 — в Куйбышевском районах). Учитывая большой масштаб аварии, без тепла остаются 553 дома (310 — в Киевском и 243 — в Куйбышевском районах)», — написал Кулемзин.



Напомним, 12 ноября практически весь Донецк был обесточен после обстрела.