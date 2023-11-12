Практически весь Донецк обесточен после обстрела

Электричество пропало после двух попаданий снарядов на северо-западе Донецка.



Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы. Информацию подтвердил и самоназванный «мэр» Донецка Алексей Кулемзин.



Уточняется, что в результате повреждения высоковольтной ЛЭП в Куйбышевском районе Донецка частично обесточены Киевский, Куйбышевский, Кировский, Ленинский и Ворошиловский районы Донецка, а также часть Макеевки.

Напомним, российские кураторы коллаборантов с ВОТ Донецкой области организовали им обучение в Сибири.