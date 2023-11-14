В окупованому Донецьку понад півтисячі будинків три доби без опалення

Станом на ранок 14 листопада понад 550 будинків у Київському та Куйбишевському районах Донецька залишаються вже три дні без опалення після недільної аварії у системі енергопостачання.



Про це повідомляє самопроголошений «мер» Донецька Олексій Кулемзін.



«За інформацією Державного підприємства «Донбасстеплоенерго» на 7:00 14 листопада, без електроенергії залишалося 28 котелень (17 — у Київському та 11 — у Куйбишевському районах). З огляду на великий масштаб аварії без тепла залишаються 553 будинки (310 — у Київському та 243 — у Куйбишевському районах)», — написав Кулемзін.



Нагадаємо, 12 листопада практично весь Донецьк був знеструмлений після обстрілу.