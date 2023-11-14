Оккупанты утром обстреляли Корабельный район Херсона: есть пострадавшая

Российская армия ударила по Херсону сегодня утром, 14 ноября. В результате атаки есть пострадавшая. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«С утра россияне обстреляли жилые дома в Корабельном районе Херсона», — написал он.



По информации Прокудина, пострадала 54-летняя женщина. Ее с взрывной травмой, сотрясением головного мозга, ранением виска и руки доставили в больницу.



«Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней тяжести», — резюмировал он.



Напомним, за сутки 13 ноября армия РФ совершила 124 обстрела Херсонщины, выпустив 618 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, БПЛА и авиации.