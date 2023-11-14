Окупанти вранці обстріляли Корабельний район Херсона: є постраждала

Російська армія вдарила по Херсону сьогодні вранці, 14 листопада. Внаслідок атаки є постраждала. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«З ранку росіяни обстріляли житлові будинки в Корабельному районі Херсона», — написав він.



За інформацією Прокудіна, постраждала 54-річна жінка. Її з вибуховою травмою, струсом головного мозку, пораненням скроні та руки доправили до лікарні.



«Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості», — резюмував він.



Нагадаємо, за добу 13 листопада армія РФ здійснила 124 обстріли Херсонщини, випустивши 618 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації.