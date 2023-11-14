Осужден краматорчанин, который «сливал» информацию о ВСУ пропагандисту Владлену Татарскому

Краматорчанин получил 8,5 лет тюрьмы за распространение информации об ВСУ. Фото: Донецкая областная прокуратура

Мужчина передавал данные о расположении ВСУ на территории Краматорска.



Об этом сообщает Донецкая обласная прокуратура.



Прокуроры в суде доказали, что в августе 2022 года житель Краматорска, имея пророссийские взгляды, подписался на telegram-канал российского военкора с псевдонимом «Владлен Татарский», который ранее являлся членом разведывательного подразделения так называемой «ДНР».



В дальнейшем осужденный посылал администратору канала голосовые сообщения с информацией военного характера. В частности, речь шла о местоположении личного состава и военной техники украинских защитников, а также строительстве фортификационных сооружений на территории города.



Суд признал виновным гражданина Украины в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Он приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.



В сентябре 2022 года мужчину задержали правоохранители и приговора суда он ждал под стражей.



Напомним, СБУ задержала в Николаеве еще одного информатора ФСБ, который шпионил за аэродромами ВСУ.