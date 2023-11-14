В Николаеве задержали агента ФСБ

СБУ задержала в Николаеве еще одного информатора ФСБ, который шпионил за аэродромами ВСУ. Про задержание сообщил пресс-центр Службы безопасности.



Информатора ФСБ задержали в Николаеве. Он собирал разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории региона.

Агент ФСБ в Николаеве. Фото: СБУ

По данным следствия, злоумышленник в начале полномасштабного вторжения уехал за границу и начал активно поддерживать вооруженную агрессию России, после чего был дистанционно завербован российскими спецслужбами.



Вернувшись в Украину в марте этого года, он пытался обнаружить возможные локации военных аэродромов с боевой авиацией ВСУ. Установлено, что дистанционную коммуникацию с российской спецслужбой он поддерживал с помощью «связных».

Агент ФСБ в Николаеве. Фото: СБУ

Одним из них оказался прокремлевский блоггер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом «Лохматый»), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на фсб.



Еще одним приспешником ФСБ оказался местный житель, который был активным пользователем телеграм-канала «Лохматого». Во время переписки с «блоггером» его последователь поддерживал антиукраинские нарративы и сливал сведения о дислокации Сил обороны на территории региона. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.



Напомним, Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины Александра Дубинского, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу России.