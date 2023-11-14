Засуджено краматорчанина, який «зливав» інформацію про ЗСУ пропагандисту Владлену Татарському

Краматорчанин отримав 8 з половиною років в'язниці за поширення інформації про ЗСУ. Фото: Донецька обласна прокуратура

Чоловік передавав дані про розташування ЗСУ на території Краматорська.



Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Прокурори у суді довели, що в серпні 2022 року мешканець Краматорська, маючи проросійські погляди, підписався на telegram-канал російського воєнкора з псевдонімом «Владлен Татарский», який раніше був членом розвідувального підрозділу так званої «ДНР».



У подальшому засуджений надсилав адміністратору каналу голосові повідомлення з інформацією військового характеру. Зокрема, мова йшла про місця розташування особового складу і військової техніки українських захисників, а також будівництва фортифікаційних споруд на території міста.



Суд визнав винним громадянина України у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Його засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.



У вересні 2022 року чоловіка затримали правоохоронці та на вирок суду він чекав під вартою.



Нагадаємо, СБУ затримала у Миколаєві ще одного інформатора ФСБ, який шпигував за аеродромами ЗСУ.