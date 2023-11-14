Оккупанты обстреляли Казачью Лопань, 85-летнюю женщину достали из-под завалов

Последствия обстрела Казачьей Лопани. Фото: Харьковская областная прокуратура

14 ноября около 9:15 российская армия произвела артиллерийский обстрел частного жилищного сектора в пгт Казачья Лопань Харьковского района.



Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.



Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Получили ранения трое гражданских.



Как уточнил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, осколочные ранения получили местные жители 1946 и 1953 годов рождения. В настоящее время их состояние стабильное, медики оказывают им необходимую помощь. Также врачи госпитализировали 85-летнюю маломобильную женщину, которую извлекли из-под завалов одного из поврежденных домов.

Раненый при обстреле Казачьей Лопани. Фото: Харьковская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Напомним, генпрокуратура Украины идентифицировала двух оккупантов, причастных к расстрелу украинского детского писателя Владимира Вакуленко и убийству еще трех человек во время оккупации Харьковской области.