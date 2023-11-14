Окупанти обстріляли Козачу Лопань, 85-річну жінку дістали з-під завалів

Наслідки обстрілу Козачої Лопані. Фото: Харківська обласна прокуратура

14 листопада близько 9:15 російська армія здійснила артилерійський обстріл приватного житлового сектору у смт Козача Лопань Харківського району.



Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.



Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Отримали поранення троє цивільних.



Як уточнив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко, сколкових поранень зазнали місцеві мешканеці 1946 та 1953 років народження. Наразі їхній стан стабільний, медики надають їм необхідну допомогу. Також лікарі госпіталізували 85-річну маломобільну жінку, яку дістали з-під завалів одного з пошкоджених будинків.

Поранений під час обстрілу Козачої Лопані. Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Нагадаємо, генпрокуратура України ідентифікувала двох окупантів, причетних до розстрілу українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та вбивства ще трьох осіб під час окупації Харківської області.